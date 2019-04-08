Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Mazbatasını Aldı

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Cumhur ittifakı adayı AK Partili Dr. Mehmet Hilmi Güler mazbatasını alarak görevine başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan Cumhur ittifakı adayı AK Partili Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim törenine katılan Başkan Güler, hizmet için göreve geldiklerini söyledi. Yeni ekibiyle birlikte çalışma yapacağını belirten Başkan Güler, "Yeni kahramanlarla birlikte yeni hedefler elde edeceğiz. Ordu'muzu çok örnek bir şehir yapacağız. Başlarken bu işe 'sevgiyi büyütmeye geldim' demiştim. ve sistem, Ordu buna cevap verdi, bu noktaya geldik. Sevgi bir eksiğimizdi. Şimdi 5 yıllık çalışmamızı, Allah nasip ederse tek bir anahtar kelime söyleyeceğim; o da erdemli davranışlar. Erdemli davranışlar bizim hareketimizin temeli olacak" dedi.

'BÜTÜN İNSANLARA HİZMET EDECEĞİZ'

Milletin kendilerinden hizmetten ziyade erdemli davranışlar, dürüstlük, doğruluk, tutarlılık, içi dışı birlik, delikanlılık, yiğitlik ve mertlik beklediğini belirten Başkan Güler, "Ordu'nun eğer erdemli davranışları birinci ilke olarak başı alırsa Ordu'yu kimse tutamaz. Ordu'dan yükselen mesajlar sadece Ordu, Türkiye için değil aynı zamanda mazlum milletler içinde çok önemli mesaj olacak. Sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Proje bizim için kolay. Hayatım boyunca hep büyük projeler yaptık. Bundan sonra yapacağımız erdemli davranışları büyütmek. Bunu 19 ilçede de bütün çalışanlarımızdan da bekliyorum. Biz bütün insanlara hizmet edeceğiz, hiç bir zaman üstten bakmayacağız. Neticede biz hizmet için buraya geldik. Burada herkesin oyunu nasıl aldıysak, onların karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Hiç kimse, bundan bir milim şaşarsa beni karşısında bulur" diye konuştu.

'DEDİKODU EDEN İÇERİ GİRMESİN'

Dedikodu yapanların Büyükşehir Belediyesi'nden içeriye girmemesini de isteyen Başkan Güler, "Biz buraya ciddi iş yapmaya geldik, oyun oynamaya gelmedik. Hizmet edeceğiz, dedikodu yok, dedikodu eden içeri girmesin. Bunları yapacak olan bu binadan içeri girmesin. Çalışmayan oturmasın burda. Çalışmayan bize görünmeden çeksin gitsin. Bizde artık söz dönemi bitti, seçim dönemi bitti, şimdi geçim dönemi. Lafı büyütmeyeceğiz işi büyüteceğiz. Şuana kadar hizmet eden, bütün hizmet eden her kardeşimize ta Süleyman Felek'e kadar herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Güler törenin ardından, Engin Tekintaş'tan görevi teslim alarak makamında tebrikleri kabul etti.

- Ordu

Kaynak: DHA