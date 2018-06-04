Oran Mali Destek Programından 18 Proje Destek Almaya Hak Kazandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 13 proje, Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 5 proje olmak üzere toplamda 18 projenin destek almaya hak kazandığı açıklandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, "29 Aralık 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılmış olan 2017 yılı mali destek programları başvuruları 23 Mart 2018 tarihi itibarıyla sona ermişti. Ajansımızın yapmış olduğu saha çalışmaları, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve firma ziyaretleri sonucu bu sene 202 adet başvuru teslim edilmiştir. Mali destek programlarında, Ajans'ın yaptığı Alt Bölge Çalışmasına göre yapılan düzenlemelerin bir sonucu olarak bu sene merkez dışı ilçelerden geçmiş yıllara göre daha fazla oranda başvuru olduğu görülmektedir. Ayrıca Mali destek sürecinde il ve ilçelerde yapılmış olan 31 toplantıda toplam 947 kişiye bilgi verilmiş olması ve Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde açılan teknik yardım masalarında toplam 41 başvuru sahibine proje hazırlık sürecinde destekte bulunulması da başvuruların sayısının artmasında etkin olmuştur" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2017 yılı Mali Destek Programları kar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olduğu programların sonuçları 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası ilan edilmiş olup en yakın zamanda başvuru sahipleri ile sözleşmeler imzalanacaktır.

Kayseri ilinde Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 27, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise 12 başvuru olmak üzere toplam 39 proje başvurusu teslim alınmıştır.

Kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 13 proje, Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 5 proje olmak üzere toplamda 18 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bu programlar vasıtasıyla 3,942,000 TL kaynak Kayseri ili kar amacı gütmeyen kurumlarına aktarılacaktır. Yapılacak olan toplam yatırım ise 6 milyon TL olacaktır.

Kar Amacı Güden Kurumlara yönelik yürütülen Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı sonuçları önümüzdeki günlerde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilecektir.

2017 yılı mali destek programlarının sonuçlarının ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." - KAYSERİ