Önce otomobille sonra da yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL'lik trafik cezası
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Önce otomobille sonra da yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL'lik trafik cezası

Önce otomobille sonra da yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL'lik trafik cezası Otomobilini arkadaşına verip kaçtı sonrasında ikna edilip aracının başına geri getirildiDenizli'de denetim yapan trafik polislerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan sürücü uzun süren kovalamaca sonrası yakalandı.

31.05.2020 01:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:39

Önce otomobille sonra da yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL'lik trafik cezası

Otomobilini arkadaşına verip kaçtı sonrasında ikna edilip aracının başına geri getirildi

DENİZLİ -Denizli'de denetim yapan trafik polislerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan sürücü uzun süren kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobili arkadaşına vererek yaya olarak kaçmaya devam eden ancak daha sonra ikna edilip otomobilinin başına geri gelen sürücüye 2 bin 798 TL idari para cezası kesilip, araç trafikten men edildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri denetim yaptığı esnada 20 GD 137 plakalı otomobilini durdurmak istedi. Denetlemeyi gören sürücü ise polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine motosikletli trafik polisleri otomobilin peşine düştü. Polislerin uzun süren kovalamacası sonrası otomobil Yunusemre Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde park halinde bulundu.

Önce kaçtı sonra geri geldi!

Yakalanan aracın gerçek sürücüsünün R.Y., olduğu ancak yakalanmamak için aracı arkadaşı B.Ö.'ye teslim ettiği ve ardından yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polislerin B.Ö., ile görüşmesinin ardından R.Y., otomobili bıraktığı yere gelmesi konusunda ikna edildi. Şahsın otomobilinin başına gelmesi ile sürücüye polisin 'dur' ihtarına uymama, aşırı hız, trafik işaret ve levhaların uyumama, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan 2 bin 798 TL idari para cezası uygulandı. Ardından araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

Önce otomobille sonra da yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL'lik trafik cezası

Kaynak: İHA

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