Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (3) - TEL
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Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (3) - TEL

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in gelişi Öğrencilerin çiçek takdimi Vali Erin'in öğrencilerle konuşması Kuran-ı Kerim'in okunması Mahalli Meclis Başkanının konuşması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra...

02.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:10
Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (3) - TEL

Valisi 'in gelişi

Öğrencilerin çiçek takdimi

Vali Erin'in öğrencilerle konuşması

Kuran-ı Kerim'in okunması

Mahalli Meclis Başkanının konuşması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (3) - TEL
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