Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (3) - TEL
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in gelişi Öğrencilerin çiçek takdimi Vali Erin'in öğrencilerle konuşması Kuran-ı Kerim'in okunması Mahalli Meclis Başkanının konuşması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra...
02.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:10
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in gelişi
Öğrencilerin çiçek takdimi
Vali Erin'in öğrencilerle konuşması
Kuran-ı Kerim'in okunması
Mahalli Meclis Başkanının konuşması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (3) - TEL