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Olympiacos ve Antwerp haftayı galibiyetle kapattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Olympiacos ve Antwerp haftayı galibiyetle kapattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiacos ve Royal Antwerp, yerel liglerinde oynadıkları karşılaşmalarda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiacos ve Royal Antwerp, yerel liglerinde oynadıkları karşılaşmalarda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Belçika Ligi'nin 9'uncu haftasında Royal Antwerp, Union Saint-Gilloise'ye konuk oldu. Ev sahibi ekip 43'üncü dakikada Undav'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Antwerp, 70'inci dakikada Frey'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Deplasman ekibi 79'uncu dakikada Benson'un attığı gol ile 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Antwerp sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Antwerp 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 3'üncü sıraya yükseldi. Antwerp'te Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Samatta 61 dakika sahada kalırken, sezon başında Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey, 90 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

OLYMPIACOS DEPLASMANDA KAZANMAYI BAŞARDI

Yunanistan Süper Lig'in 4'üncü haftasında Olympiacos deplasmanda Asteras Tripolis'e konuk oldu. 7'nci dakikada Olympiacos, Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. 23'üncü dakikada Aguibou Camara'nın golüyle skoru 2-0'a getiren Olympiacos, sahadan da bu skorla galip ayrılmayı bildi. Bu sonucun ardından 4 hafta sonunda puanını 10'a yükselten Olympiacos, haftayı lider kapatmayı başardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında 30 Eylül Perşembe günü Olympiacos'u konuk edecek.


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