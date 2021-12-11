ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahilinde vuran ve yaralı olduğu sanılan caretta caretta deniz kaplumbağasını kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahilinde vuran ve yaralı olduğu sanılan caretta caretta deniz kaplumbağasını kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Sudan çıkartılan kaplumbağanın ölü olduğu anlaşılınca büyük üzüntü yarattı.

İskenderun sahilinde yürüyüş yapan Havva Yiğit ile eşi Enis Yiğit, denizde caretta caretta deniz kaplumbağasını görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. Hareket etmediği için yaralı olduğu düşünülen kaplumbağa olay yerine gelen ekiplerin çabası sonucu sudan çıkartıldı. Ancak ölü olduğu anlaşılınca kurtarma operasyonun merakla izleyen vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

Karaya çıkarılan ölü caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU

ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU

ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşını taşıyan uçak başkent Hartum'a doğru yola çıktı

 Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı (2)

Sudan'da önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title