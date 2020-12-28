Olimpiyat şampiyonu genç kimyacı Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Olimpiyat şampiyonu genç kimyacı Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne kabul edildi

28.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:08
Olimpiyat şampiyonu genç kimyacı Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne kabul edildi

Kimya alanında gösterdiği başarılarla uluslararası olimpiyatlarda madalyalar kazanan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Deniz Güner, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) kabul edildi.

Kimya alanında gösterdiği başarılarla uluslararası olimpiyatlarda madalyalar kazanan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Deniz Güner, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) kabul edildi.

Henüz çok küçükken, doktor olan annesi ve dedesinin gösterdiği deneylerle kimyaya ilgi duyan, tutkusunu bilimsel çalışmalarla geliştiren Deniz Güner, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), "Uluslararası Bilim Olimpiyatları" için hazırladığı öğrenciler arasında yer aldı.

2018 ve 2019 yıllarındaki Ulusal Kimya Olimpiyatları'nda bronz ve altın madalya kazanan Güner, 2019'da Rusya'da düzenlenen Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatı'nda milli takıma seçilmeyi başardı ve aynı yıl Paris'te düzenlenen 51. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda bronz madalya aldı.

Genç kimyacı, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde ve TÜBİTAK'ın organizasyonunda çevrimiçi gerçekleştirilen 52. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda (IChO 2020) altın madalya almaya hak kazandı.

Deniz Güner, son olarak, temmuz ayında çevrimiçi yapılan 54. Uluslararası Mendeleyev Olimpiyatları'ndan gümüş madalyayla döndü.

Elde ettiği başarılarla dikkati çeken genç kimyager, bu sayede 15 bin 36 öğrenci arasından Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) kabul edilme başarısını gösterdi.

"Bilime katkı sağlamak ve ilerletmek istiyorum"

Deniz Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya sevgisinin, 4 yaşında annesi ve dedesinin yaptığı ilginç deneyleri izleyerek başladığını, ilkokulda kendi deneylerini yapmaya başladığını belirtti.

Bu alanda ilerlemek için İzmir Fen Lisesi'ni tercih ettiğini ve olimpiyatlara katılarak hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne başvururken yüksek akademik başarının yanı sıra sosyal faaliyetlerde ve başvuru yazısında da başarılı olmak gerekiyor. Benim geçen senelerde uluslararası kimya olimpiyatlarında bronz, gümüş ve altın madalyam vardı. Ayrıca TÜBİTAK'ta araştırma stajyerliği yaptım. Bence kabul edilmemde en büyük etkiye bunlar sahipti. Açıkçası ben ümitliydim ama yine de yüksek ihtimalle reddedileceğimi düşünüyordum. O açıdan kabul edilmek biraz sürpriz oldu. Umarım bundan sonra her şey daha iyi devam eder. İleride bilime katkı sağlamak ve ilerletmek istiyorum, bu açıdan çok iyi bir fırsat sunulmuş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ömer Bayram Domagoj Vida Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Ankara Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Olimpiyat şampiyonu genç kimyacı Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne kabul edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:21:38. #1.14#
title