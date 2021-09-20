Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim filmi konusu, oyuncuları ve Öldür Beni Sevgilim özeti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim filmi konusu, oyuncuları ve Öldür Beni Sevgilim özeti!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim filmi konusu, oyuncuları ve Öldür Beni Sevgilim özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öldür Beni Sevgilim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öldür Beni Sevgilim konusu, özeti ve Öldür Beni Sevgilim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öldür Beni Sevgilim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldür Beni Sevgilim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldür Beni Sevgilim filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler ve Öldür Beni Sevgilim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıl dönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çiftin yaşadıkları hem tehlikeli hem de komik hallere gelecektir...

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Şenol Sönmez

Oyuncular: Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tür: Komedi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yapım Yılı: 2019 (105 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Mart 2019 Cuma

Senaryo: Murat Dişli

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Düm Tek Tek Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Marcao Rıza Çalımbay Fatih Terim
Tüm Haberler Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim filmi konusu, oyuncuları ve Öldür Beni Sevgilim özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 09:10:18. #1.11#