Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasındaki maçların hakemleri açıklanırken; Galatasaray'ın, Başakşehir maçına damga vuran Zorbay Küçük de Gaziantep FK-Karagümrük maçına atandı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem'e "Lan" dediği ileri sürülen hakemin ikinci yarının ilk haftasında maç almasına ateş püskürdü.

"BU YÖNETİM NE YAPIYOR?"

Taraftarlar, "Hakem resmen ödüllendirilmiş", "Bu yönetim ne yapıyor", "Yaptırım için girişim olacak mı?" gibi yorumlar yaptı. Burak Elmas'a tepki gösterdiler.

KEREM'E "LAN" DEMİŞTİ

Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük, futbolcular ve teknik ekiple tartışma yaşamıştı. Kerem Aktürkoğlu'na "Lan" dediği iddia edilmişti.

"BAK ZORBAY KARDEŞ"

Daha sonra Fatih Terim de Küçük'ü hedef alarak, "Bak Zorbay kardeş, yaşın genç. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın" demişti.

FIFA KOKARTI TAKTI

Zorbay Küçük'e geçtiğimiz günlerde FIFA kokartı takıldı. Taraftarlar Nihat Özdemir'in bu hareketi sonrası yine eleştiriler yapmıştı.

8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Zorbay Küçük, Galatasaray-Başakşehir arasında 1-1 sona eren maçtaki tavırlarıyla tepki çekmişti.

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