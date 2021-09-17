Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetimlerde bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetimlerde bulundu. Çevredeki iş yerlerinden servislere kadar her yerin kontrol edildiği uygulamalarda, okula 50 metre mesafede bulunan bir mekanda satıldığı tespit edilen sayıda tütün mamulüne el konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'Güvenli Eğitim' kapsamında okul ve çevrelerinde geniş çaplı asayiş denetimi yaptı. Öğrencilerim maruz kalması muhtemel tehlikelere karşı tedbir alan ekipler özellikle okul çevresinde tütün mamullerinin satışı, 18 yaş altındaki çocuklara satışı yasak olan tütün ve türevleri ile sağlığa tehlike oluşturacak zararlı madde satışına marşı iş yerleri denetlendi.

Aynı zamanda çocukların girmesinin yasak olduğu umuma açık yerler ile iddia bayileri ve okul çevresinde yer alan internet kafeler kahvehaneler ile parklar denetlenirken, metruk durumda olan yerler de tek tek denetlendi. Okul çevresinde okulla bağlantısı olmayan kişilerin de incelemeden geçtiği uygulamalar kapsamında, bazı kişilere kabahatler kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem de uygulandı.

Uygulamalar servis araçları üzerinde sıklıkla yapılan kontrollerle devam etti.

Cezadan kaçamadılar

08.00 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde toplam 25 okul ve çevresinin kontrol edildi. 129 şahsın GBT'si yapılırken 10 araç sorgulandı. 1 şahsa maske takmamaktan 900 TL, 4 şahsa kimlik bildirmemekten 204'er TL ceza uygulandı.

Denetim kapsamında, 1 kişi hakkında 'Sağlık için tehlikeli madde temini' suçundan adli işlem başlatılırken, toplam 25 iş yerinin kontrol edildi, 1 iş yerine ise 5 bin 250 TL idari ceza uygulandı.

Ayrıca okula 50 metre mesafede TAPDK ve iş yeri açma ruhsatı belgesi olmadığı tespit edilen bir yerde 10 bin 160 dal tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin adet boş makaron, 3 bin 430 gram sarmalık kıyılmış tütün, 290 adet paketlemede kullanılan kilitli poşetin ele geçirildi. - EDİRNE

Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı

Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı

Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı

 ?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca 'Canımı sıkanı vuracağım' dedi

?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca "Canımı sıkanı vuracağım" dedi

 Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü

Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım
Magazin Kaan Urgancıoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Halis Özkahya Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Demir Çelik Mahmut Özer Muslera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okulun yanı başında tütün satışı polis denetimine takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:53:39. #1.11#