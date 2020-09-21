Okulun ilk gününde minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okulun ilk gününde minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde rengarenk maskeler takan minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Okulun ilk gününde minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu
21.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:57

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde rengarenk maskeler takan minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Ailesinden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları, görevliler ve polis ekipleri sakinleştirip ikna etti. Çocuklara korona virüs önlemleri anlatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle eğitim-öğretim dönemi anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için başladı. Öğrenciler okul bahçesine sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak alındı. Polis ekipleri, girişte minik çocukların ateşlerini ölçerek, maske ve dezenfektan dağıttı. Ailesinden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları görevliler ve polis ekipleri sakinleştirip ikna etti. Öğretmenler tarafından çocuklara korona virüs önlemleri anlatıldı. Bazı çocukların rengarenk maskeler taktığı görüldü. İstiklal marşının okunmasının ardından çocuklar teker teker içeriye alındı.

Minik bir öğrenci, "Birinci sınıfa gideceğim. Büyüyünce asker olmak istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okulun ilk gününde minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 10:02:10. #1.15#
title