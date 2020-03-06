Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
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Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, ortaokulu müdürü Bayram D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

06.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:05
Okul müdürü, 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, ortaokulu müdürü Bayram D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Gerze İlçesi Kadı Mahallesi'ndeki Belören Ortaokulunda iddiaya göre okul müdürü Bayram D., iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine, olay polise bildirildi. Okula gelen polis ekipleri, okul müdürü Bayram D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Bayram D., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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