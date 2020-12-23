Oktay Kaynarca eleştirilere canlı yayında cevap verdi

Oktay Kaynarca, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili ilk kez açıklama yaptı.