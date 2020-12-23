Oktay Kaynarca eleştirilere canlı yayında cevap verdi
23.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:36
Oktay Kaynarca, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Oktay Kaynarca, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Kaynak: Hürriyet