Oğuz Kağan Denemesi





CELAL UMUT EREN



Ligin ilk yarısında Atiker Konyaspor deplasmanına sürpriz bir diziliş ve kadro tercihleriyle çıkan Fenerbahçe'de tüm gözler Oğuz Kağan'a çevrildi.



Kariyerinde ilk kez 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki orta saha sezon başından bu yana Aykut Kocaman'ın radarında duruyor. Sezon başında sözleşmesi yenilip, A takıma alınırken, genç oyuncunun peşinde birçok dev kulüp bulunuyor.



Arsenal ve Manchester City gibi devlerin scoutları tarafından izlenen Oğuz Kağan'ı bırakmayan sarı-lacivertliler, sezon içerisinde kullanmanın planlarını da yapmıştı.



Aykut Kocaman ve teknik ekibin, genç oyuncu içi belirlediği bazı faktörler şöyle:



Oyunu dikine oynayabilmesi



Pas kabiliyeti



Disiplinli çalışması



İdmanlardaki görüntüsü



Sağlam altyapısı



A takıma kısa sürede sağladığı uyum



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