Oğuz Kağan Denemesi

Ligin ilk yarısında Atiker Konyaspor deplasmanına sürpriz bir diziliş ve kadro tercihleriyle çıkan Fenerbahçe’de tüm gözler Oğuz Kağan’a çevrildi.

Oğuz Kağan Denemesi



CELAL UMUT EREN

Ligin ilk yarısında Atiker Konyaspor deplasmanına sürpriz bir diziliş ve kadro tercihleriyle çıkan Fenerbahçe'de tüm gözler Oğuz Kağan'a çevrildi.

Kariyerinde ilk kez 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki orta saha sezon başından bu yana Aykut Kocaman'ın radarında duruyor. Sezon başında sözleşmesi yenilip, A takıma alınırken, genç oyuncunun peşinde birçok dev kulüp bulunuyor.

Arsenal ve Manchester City gibi devlerin scoutları tarafından izlenen Oğuz Kağan'ı bırakmayan sarı-lacivertliler, sezon içerisinde kullanmanın planlarını da yapmıştı.

Aykut Kocaman ve teknik ekibin, genç oyuncu içi belirlediği bazı faktörler şöyle:

Oyunu dikine oynayabilmesi

Pas kabiliyeti

Disiplinli çalışması

İdmanlardaki görüntüsü

Sağlam altyapısı

A takıma kısa sürede sağladığı uyum

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Kaynak: Skorer

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