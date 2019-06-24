Öğrencilerin göz nuru el emekleri sergilendi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurtları'nda kalan öğrencilerin yıl boyu yaptıkları göz nuru el emekleri kız yurtlarında sergilendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kız yurtlarında çeşitli dallarda hazırlanan eserler sergilendi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurt Kurumu(KYK) Kız Yurtlarında öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler sergilendi.

Erzurum'da çeşitli kız yurtlarında açılan yıl sonu sergilerinde filografi, röylef, tezhip, ebru, örgü, ahşap boyama, kokulu taş yapımı, takamı tasarım gibi dallarda kız öğrencilerin yıl boyu büyük bir titizlik ve dikkatle hazırladıkları el emekleri göz nuru olan eserleri sergilendi.

Kız öğrenciler tarafından hazırlanan sergilerin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çiftçi ile yurt müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Birbirinden güzel ve özel olarak hazırlanan sergilerin açılışında konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, emeği geçen tüm öğrencileri ve yurt müdürlerini kutladı.

Kız öğrencilerin çalışmalarını takdir ettiklerini belirten GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bu güzel eserleri bir araya getirerek, birden fazla serginin açılmasını sağlayan kız öğrencilerimizi kutluyorum. Yurt Müdürlerimize bu güzel organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Demek ki, kızlarımız gerçekten hamarat ve el becerileri çok üstünmüş ki, bu güzel eserleri ortaya çıkarmışlar. GSİM olarak yurtlarımızda kalan öğrencilerimize sadece üniversite öğrenimi imkanı vermiyoruz. Bu tür sosyal aktivitelerini de destekleyerek onları geleceğe hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çiftçi de, çeşitli dallarda sergi açan kız öğrencileri tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA