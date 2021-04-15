Öğrencilerin el emekleri kuşlara yuva oldu

Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından kuşların barınmalarını sağlamak amacıyla yapılan kuş yuvaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından kuşların barınmalarını sağlamak amacıyla yapılan kuş yuvaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Erenlerde bulunan Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kuşlara barınak sağlamak amacıyla çeşitli ebatlarda ahşap kuş yuvaları yapıldı. Farklı renklerde boyanan yuvalar, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hediye edildi. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Durmuş Tokak tarafından Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoya' teslim edilen kuş yuvaları, Erenler Belediyesi ekipleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki ağaçlara asılarak kuşların kullanımına sunuldu.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahyan Ersoy, "Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerimizi hassasiyet gösterip kuşları da düşünerek onlara yuva sağlamalarından dolayı kutluyorum. Yuvalarımızın her türlü hava şartlarında, kuşlarımıza barınak olacağını umuyoruz. Ayrıca yuvaları ağaç dallarına yerleştiren ve bu zamana kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen, sürekli iş birliği içerisinde olduğumuz Erenler Belediyesine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı