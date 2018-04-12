Öğrenciler, Hayat Ağacı Derneğini Ziyaret Etti

Sivas Şeyh Şamil İlkokulu, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

Şeyh Şamil İlkokulu Müdür Yardımcısı Hakan Taşpınar, bazı öğretmenler ve öğrenciler ile Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek, Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy'dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şeyh Şamil İlkokulu Sınıf Öğretmeni Fahri Demirkaynak, öğrencilerin, Hayat Ağacı Derneğinde sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın nasıl yapıldığını görmelerini sağlamak amacıyla bu tür ziyaretler planladıklarını söyledi.

"Kadıburhanettin Öğrenci Meclisi" projesi kapsamında her ay gruplar halinde öğrencilere Hayat Ağacı Derneğini gezdirdiklerini ifade eden Şeyh Şamil İlkokulu Müdür Yardımcısı Hakan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Öğrenciler Hayat Ağacı Derneği vasıtası ile sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı öğreniyor. Buradaki ilgiden dolayı çok memnunuz. İdareci ve görevlilere teşekkür ediyorum. Hayat Ağacı Derneğine katkıda bulunanlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı içerisinde Gıda Bankası için okul olarak bir destekte bulunmayı planlıyoruz."