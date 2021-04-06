Oğluna sebzeli erişte yaptı, hayatı değişti

Tokat'ta sebze yemeyen oğlu için evinde sebzeli erişte yapan Didem Akpınar, bu fikrinden yola çıkarak açtığı imalathanede 9 kişiye istihdam sağladı.

Tokat'ta sebze yemeyen oğlu için evinde sebzeli erişte yapan Didem Akpınar, bu fikrinden yola çıkarak açtığı imalathanede 9 kişiye istihdam sağladı.

Sivas'ta özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan Didem Akpınar'ın (35) sebze yemeyen oğlu için evinde erişte yapması hayatını değiştirdi. 15 yıldır çalıştığı sağlık sektöründen istifa eden Akpınar, Tokat'ta yaklaşık 5 ay önce imalathane açtı. İş yerinde 4'ü kadın 9 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci üretimini yaptıkları yufka ve erişteleri kentte ilgi görmeye başladı. Akpınar, işletmesini büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

Akpınar, girişimci olmasını oğlunun yemek alışkanlığına borçlu olduğunu ifade ederek, "Oğlum biraz beslenmesi sıkıntılı, daha keyifli yiyecekler yemeye çalışıyor. Sağlıklı ve faydalı şeyler yemekten her çocukta olduğu gibi çekiniyordu. Bende sebzeyi nasıl daha keyifli yedirebilirim? Onu daha nasıl mutlu edebilirim? Düşüncesi ile sebzeli eriştelerden oğluma makarna olarak yedirdim. Bu da farkında olmadan yemediği bütün sebzeleri tüketmiş oldu. Sonra bu fikirden bütün çocuklar faydalansın istedim. Ağustos ayından itibaren de 10 çeşit sebze de eriştemizi, Tokat Merkez, ilçeler ve sırada çevre illere ulaştırmaya başladık. ve herkes de bu durumdan çok memnun, çocuklar keyifli bir halde on çeşit sebzenin, vitamini, mineralini almış oluyor" dedi.

Akpınar, 5 ay içerisine beklemedikleri kadar yol kat ettiklerini ifade ederek, "Perakende satışımız olsun, toptan satışlarımız beklentimizin üzerinde gidiyor. Toplam 3 tane pazarlamacımız. var. İmalathanemde ise 5 ay içerisinde 9 kişiye iş istihdam sağladım. Bu da beni heyecanlandırıyor. Hedefim daha çok kadına destek olarak işletmemi büyütmek ve daha çok kişiye iş istihdamı sağlamak" diye konuşu.

Sebzeli erişte çocukların ilgisini çekiyor

Yufkanın yanı sıra rengarenk yapılan pancarlı, havuçlu, bal kabaklı, ıspanaklı, domatesli gibi 10 çeşit sebzeli erişte çocuklar tarafından tercih ediliyor. Akpınar, domatesli, ıspanaklı, kapya biberli, kırmızı pancarlı, bal kabaklı, sütlü irmikli gibi eriştelerin ilgi gördüğünü belirterek, "Sebzenin daha keyifli daha bir şekilde yesinler diye sebzeli makarnalar ürettik. Tamamen doğal, hiçbir şekilde katkı maddesi gıda boyası yok, sebzenin püresinden rengini alıyor. Biz de elimizden geldiğince çocuklarımıza sebzeyi daha nasıl keyifli hale getirebiliriz diye bu şekilde bir çalışma başlattık. Şuan talepler çok güzel. Çocuklar buraya geldiği zaman rengarenk makarnalar, deyip çok keyifli bir alışveriş yapabiliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı