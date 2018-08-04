Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

18 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli 18 ilde polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Çimen kağıt, kazma kürekler kalem oldu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sevgililer birbirlerinin adını yaylanın karşısındaki çimenlik alana kazıyor. Yıllar önce başlayan uygulama nedeniyle çimenlik alana yüzlerce isim kazındı.

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Vinç gişeleri devirdi

Dikkatsiz sürücü gişeleri devirdi.

(İHA)

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