Öğle Bülteni
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
18 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Van merkezli 18 ilde polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
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Çimen kağıt, kazma kürekler kalem oldu
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sevgililer birbirlerinin adını yaylanın karşısındaki çimenlik alana kazıyor. Yıllar önce başlayan uygulama nedeniyle çimenlik alana yüzlerce isim kazındı.
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Vinç gişeleri devirdi
Dikkatsiz sürücü gişeleri devirdi.
(İHA)