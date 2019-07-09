ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yapılması planlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için dün kesilen kavak ağaçlarının bulunduğu alan, havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmasının yapıldığı görüldü.

ODTÜ'de eğitim gören bazı öğrenciler, yerleşke içinde bulunan kavaklık alanda yapılması planlanan KYK yurduna karşı çıktı. Öğrenciler, 56 gün önce kavaklığın yanında çadır kurarak nöbete başladı. Dün yerleşkeye giren polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmasını istedi. Buna karşı çıkan öğrenciler ile polisler arasında arbede çıktı. Gerginlik büyüyünce polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Öğrencilerin alandan uzaklaştırılması ardından kavaklık alanda ağaç kesimine başlandı. Kesim devam ederken üniversiteye gelen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüştü. Görüşmenin ardından ağaçların kesimi durduruldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ağaçların kesildiği bölge bugün havadan drone ile görüntülendi. Yurt yapılması planlanan alandaki kavak ağaçlarının büyük bölümünün kesildiği görüldü. Kesim yapılan alanda iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmaları da görüntülere yansıdı.

Öte yandan sabahtan sakin olan ODTÜ'de, öğle saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri yeniden artırıldı. Üniversite içinde ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemlerinin, öğrencilerin akşam saat 17.30'da rektörlük önünde toplanıp, kavaklık alana kadar yapacağı yürüyüş için alındığı belirtildi.

YAVAŞ: REKTÖR BEY, 'YETKİ BENDE DEĞİL' DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir toplantıda basın mensuplarının konuya ilişkin sorusu üzerine, "İstediğiniz yurdu biz yapalım belediye olarak, yasal yetki sınırlarımız içerisinde size hibe edelim, dolayısıyla oradaki tartışma ortadan kalkacaktır" teklifini rektöre ilettiğini söyledi. Yavaş, "'Gelin araya girelim, birlikte bu işi halledelim' dedim. Rektör Bey bu teklife şaşırdı, 'Bunu görüşmem gerekiyor' dedi. Daha sonra orada görev alan milletvekilleri ile yaptıkları görüşmede kesime ara vermişler; ama daha sonra bana attığı mesajda 'Bu yetki bende değil, Bakanlıkta' dedi. Bekliyoruz, biz sözümüzdeyiz. Mesele ODTÜ'ye yurt yapmaksa Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılabilir. Oraya öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya hazırız ve ODTÜ yönetimine hibe etmeye de hazırız, problem üretmek kolay, çözmek zor iş. Polisiye vakaları artmadan, Türkiye'de ve Ankara'da huzursuzluk olmadan uzlaşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir şey yok" dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İrfan ÖZŞEKER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA,

Kaynak: DHA