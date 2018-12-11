Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 699 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 491 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 82 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 1 milyar 353 milyon dolarlık, diğer sektörler 25 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet ise 2 milyar dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 2 milyar 605 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 383 milyon dolar ve genel hükümet 92 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanımda bulundu.

Resmi rezervlerde ekimde 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Ekim 2018 Ekim 2018 Ocak-Ekim A- CARİ İŞLEMLER HESABI -35.129 2.770 -27.174 1. İhracat 136.524 16.445 144.593 2. İthalat 183.154 15.646 184.779 Mal Dengesi -46.630 799 -40.186 3. Hizmet Gelirleri 37.577 4.924 41.543 4. Hizmet Giderleri 19.411 1.896 19.450 Mal ve Hizmet Dengesi -28.464 3.827 -18.093 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.067 431 4.931 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 12.896 1.593 14.509 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -37.293 2.665 -27.671 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.164 105 497 B. SERMAYE HESABI 17 3 60 C. FİNANS HESABI -39.715 1.415 6.501 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.011 348 3.131 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 9.429 1.047 9.163 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -876 191 1.761 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 24.423 682 -1.442 11.1. Hisse Senetleri 3.074 -94 -1.446 11.2. Borç Senetleri 21.349 776 4 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.468 1.807 15.013 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet -410 0 29 12.3. Bankalar 3.222 712 12.220 12.4. Diğer Sektörler 656 1.095 2.764 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.466 -798 5.683 13.1. Merkez Bankası -191 -9 4.919 13.2. Genel Hükümet -1.011 -92 -666 13.3. Bankalar 2.982 -1.562 -6.639 13.4. Diğer Sektörler 8.686 865 8.069 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4.603 1.358 -33.615 D. NET HATA VE NOKSAN -89 355 18.442 GENEL DENGE -4.514 -1.713 15.173 E. REZERV VARLIKLAR 4.514 1.713 -15.173 14. Resmi Rezervler 4.514 1.713 -15.173 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)