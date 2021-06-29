Oda TV hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oda TV hakkında suç duyurusu

Oda TV hakkında suç duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir grup avukat, yaptıkları haber sebebiyle Oda TV hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir grup avukat, yaptıkları haber sebebiyle Oda TV hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oda TV'de yer alan bir haberde, Kadın ve Demokrasi Derneğine ait Ataşehir kız öğrenci yurdunun içinden silah taşındığı iddiaları yer almıştı. Haberin ardından bir grup dernek avukatı, Oda TV ve haberin muhabiri Caner Taşpınar hakkında Kartal Anadolu Adliyesinde suç duyurusunda bulundu.

Derneğin Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır" dedi. Haberin derneklerini itibarsızlaştırma amacı güttüğünü ve bir algı operasyonu olduğunu ifade eden Sarı, "Emniyet birimlerinin bilgisiyle mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü gizli bir silahlanma hareketi gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır." diye konuştu. - İSTANBUL

Oda TV hakkında suç duyurusu
Oda TV hakkında suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oda TV hakkında suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:12:01. #1.14#

title