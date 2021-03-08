Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'ın yargılandığı davada karar açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'ın yargılandığı davada karar açıklandı

08.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:35
Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Yıldız'ın 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel'in 1 yıl 15 gün, Baran'ın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar Yıldız ile Dükel, tutuklu sanık Baran ve sanık avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını önü süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız'a "yasak bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün, "yasak bilgileri açıklama" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanık Baran'a da aynı suçlardan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Dükel "yasak bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Baran'ın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Yıldız ve Dükel'e "yasak bilgileri temin etme" suçundan verilen hapis cezasının ertelenmesine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemil Murat Budak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'ın yargılandığı davada karar açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:42:07. #1.16#
title