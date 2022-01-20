O Ses Türkiye Ayça kimdir? Ayça İdil Günel kimdir, kimin takımında? O Ses Ayça nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adı ne?

O Ses Ayça kimdir? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Şevval Ekiz söylediği şarkısı ile izleyenleri hayran bıraktı. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen O Ses Türkiye Ayça kimdir? Ayça İdil Günel kimdir, kimin takımında? O Ses Ayça nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Ayça kimdir? Ayça kimin takımında? İnstagram adı ne? Detaylar haberimizde…

Ayça İdil Günel kimdir sorusu gündem oldu. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen ve performansıyla izleyenleri mest eden O Ses Türkiye Ayça kimdir? Ayça İdil Günel kimdir, kimin takımında? O Ses Ayça nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Ayça kimdir? Ayça kimin takımında? İnstagram adı ne? Ayrıntılar haberimizde…

O SES TÜRKİYE AYÇA KİMDİR?

O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen Ayça'nın tam adı, Ayça İdil Günel'dir. Ayça, Murat Boz'un takımındadır. "Yaramızda Kalsın" şarkısı ile ilk turda jürinin karşısına çıkmıştır.

AYÇA İDİL GÜNEL KİMDİR?

Ayça İdil Günel, 23 yaşındadır. Aslen Tokatlı olan Ayça İdil Günel, doğma büyüme İstanbullu olduğunu söylemiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde matematik bölümünde okumaktadır. Gitar ile lisede tanışan yarışmacı, dans etmeyi, kitap okumayı ve edebiyatla ilgilenmeyi ve tiyatro yapmayı sevdiğini söylemiştir.

AYÇA İDİL GÜNEL'İN İNSTAGRAM ADI NE?

Ayça İdil Günel'in İnstagram kullanıcı adı @gunelayca_ 'dir ve 1100 takipçisi bulunmaktadır.

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