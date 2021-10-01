O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti

Kangal Belediyesi ilçelerinde yüksek öğretimde yurt ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Kangal Belediyesi ilçelerinde yüksek öğretimde yurt ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti.

Üniversiteler yüz yüze eğitime başlarken, artan kiralar nedeniyle öğrencilerin yurtları tercih etmesi, ülke genelinde yurt problemi yaşanmasına neden oldu. Bu kapsamda Kangal Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. İlçe merkezinde barınma sorunu yaşayan öğrenciler için adım atan Kangal Belediyesi kullanılmayan iki katlı binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti. Bazı bakımları yapılacak olan bina 50 kişilik bir yurda dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılacak. Öğrenciler bu yurtta sadece kullandıkları elektrik ve su parasını ödeyecek.

2 katlı binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, ilçede kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis ettiklerini söyleyerek, "Türkiye gündemini şuanda meşgul eden problemlerin başında yurt sorunu geliyor. Kangal Belediyesine ait olan öteden beri kullanılmayan bir binamız var. Çeşitli görüşmelerimizin sonucunda ücretsiz olarak öğrencilere tahsis ettik. Sadece içinin biraz bakımı yapılacak. Kaymakamlık biz gerekirse vatandaşların yardımıyla. Öğrencilerden sadece içerde oturdukları su ve elektrik parasını almak şartıyla oturmalarının önünü açtık" dedi.

"Kayıtlarını donduranlar var"

Apaydın, kayıtlarını donduran öğrencilerin olduğunu ve yurdun faaliyete geçmesiyle öğrencilerin ilçeye geleceklerini düşündüklerini ifade ederek, "Faaliyete geçeceğini düşünüyorum inşallah hayırlı olur. Yurdumuz 50 kişilik. Öğrenci sayımız şuan da 20 ya da 25 kişi olduğu düşünülmekte ama kayıtlarını donduranlar var. Yurdu faaliyete geçirdiğimizde tamamını kapasitesini içeride barındıracak şekille gelecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS

O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti

O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti

O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Cansu Dere Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Nuri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:07:43. #1.17#