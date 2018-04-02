Nusaybin'de Zehir Tacirlerine Darbe
Mardin’in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nusaybin polisi, uyuşturucu ticareti yapan 7 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN
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