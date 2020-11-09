Nurettin Canikli kimdir? İşte Nurettin Canikli'nin siyasi hayatı

Ekonomi dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri de Nurettin Canikli oldu. Bir dönem Milli Savunma Bakanlığı da yapmış olan Nurettin Canikli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli kaç yaşında ve nereli? İşte Nurettin Canikli'nin siyasi hayatı.

Nurettin Canikli, internetin en çok aratılan isimlerinden biri oldu. 65. Türkiye Hükümeti'nde önce Başbakan Yardımcısı, daha sonra da Milli Savunma Bakanı olarak atanan Nurettin Canikli'nin hayatı merak ediliyor. Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli kaç yaşında ve nereli? İşte Nurettin Canikli'nin siyasi hayatı.

NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

15 Mayıs 1960'ta Giresun Alucra'da doğdu. Baba adı Şevket, anne adı Aişe'dir.

Yeminli Mali Müşavir; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesinde "Para-Banka-Finansman" alanlarında tamamladı. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdar Vekili görevlerini yürüttü.

Ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı. Kurucu üyesi olduğu Ak Parti'de Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.22, 23 ve 24. Dönemde Giresun Milletvekilli seçildi. 22. Dönemde TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi oldu.

23 ve 24. Dönemde Ak Parti Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 62. Hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. Ak Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.