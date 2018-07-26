Nurdağı Komando Taburu İslahiye Taşındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Komando Tugayı İslahiye ilçesine taşındı.

Nurdağı Merkez Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan Nurdağı Jandarma komando taburu, İslahiye ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesindeki daha önce Suriyeli mülteciler için kurulan İslahiye 2.nolu kampa yerleşti.

Yaklaşık 400 askerin olduğu tabur, İslahiye Yeşilyurt mahallesindeki kışlasına yerleşerek, Amonos dağları ve çevresindeki güvenliği daha yakından gözleme, denetleme ve olaylara müdahalede daha etkin ve verimli olma imkanına sahip olacak. - GAZİANTEP