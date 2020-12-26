NTV spikeri Seda Öğretir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NTV spikeri Seda Öğretir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öğretir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğrafın hikayesi ve verdiği duyguya göre seçimini yaptığını belirten Seda Öğretir, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafına oy verdi. Mart ayından bu yana gündemdeki ilk sıranın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu dile getiren Öğretir, o nedenle pandemiyi içeren bir fotoğraf seçtiğini belirtti.

"Yoğun bakımı anlattığı için bu fotoğrafı seçtim. Yoğun bakımlarla ilgili çok sayıda dramatik görüntü ve fotoğraflar gördük bu yıl içinde, çoğunu da veremedik." diyen Öğretir, şöyle devam etti:

"Yayına verilebilir olanların arasından fotoğraf seçtiğimizde ise bu kareyi ekrana yansıttığımız günü çok iyi hatırlıyorum. Yoğun bakımın sadece insanı yaşatma, bedeni yaşatma ile ilgili olmadığını pandemi döneminde anladım. Orada doktorlar bedeni yaşatmanın dışında ayrıca dışarıyla ve sevenleriyle iletişimi de kurmak gibi bir başka görev üstleniyorlarmış meğer, bunu öğrendik. Köprü oluyorlar sevdikleri ile içerideki hasta arasında. Ne fena bir şey. Bilincin açık ama bir şey söyleyemiyorsun. Söyleyebildiğini sevdiğinin gözüne bakarak söyleyemiyorsun. Burada tabii daha hassas bir durum var: işitme engelli birinin iletişimine aracı olmaya çalışıyor sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarının ne kadar kıymetli bir şey yapmış olduklarını da anlamış oluyoruz."

Yaşam kategorisinde "6 güzel adam"

Yaşam kategorisinde foto muhabiri İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafını oylayan Seda Öğretir, pandemi döneminde çok fazla program yaptığını ve programlara en çok mesajı gönderenlerin 65 yaş üstü olduğunu anlattı.

Büyük bir olgunlukla yasağı karşılayan yaşlıların süreç uzayınca sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşmaya başladığını ve evde kalmaktan bunaldıklarını attıkları mesajlarla ifade ettiklerini aktaran Öğretir, "İstikrar ve azimle bu kurala uydular. İşte böyle kendilerine dışarı çıkma konusunda fırsat verildiği zamanda şahane yakalanmış bir fotoğraf. Sadece biri maskesini indirmiş, diğerleri maskeli. Bence çok mutlu oldukları fotoğraftaki beden dillerinden anlaşılıyor." diye konuştu.

Spor kategorisinde "Lastiklerden voleybol sahası"

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafını seçen Seda Öğretir, çocukların pandemi yüzünden okula gidemediğini ve aralarındaki sosyalleşmenin az olduğunu dile getirdi.

Fotoğrafın koronavirüs pandemisinin bahar veya yaz aylarına gelen süreçte çekildiğini vurgulayan Öğretir, şunları kaydetti:

"Siirt'te pandemi günlerinde çocuklar sosyalleşmek için dışarı çıkabilmişler. Hava güzel. Ama okula gidemiyorlar ve birbirlerini çok fazla göremiyorlar bu süreçte. Burada maskeli olduklarından belli zaten; hem önlem almaya çalışıyorlar hem de birbirlerini özlemişler. İmkansızlıklardan doğan başarı hikayesi neden ileride çıkmasın? Niye bu çocuklardan biri milli bir voleybolcu olmasın aralarında? İmkansızlıklar çocukların daha yaratıcı olmasını sağlıyor. Öyle de olmuş. Lastiklerden saha zemini çizmişler. Saha zeminini kartondan yapmışlar. 2 tane sopa ile file kurarak takım kurmuş voleybol oynuyorlar. Son derece sıcak. Pandemi günlerinde sosyalleşen çocukların bu fotoğrafından çok etkilendim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya