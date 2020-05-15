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NTO Başkanı Arslan, Ege Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle Ege Bölge toplantısı düzenledi.

NTO Başkanı Arslan, Ege Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısına katıldı
15.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle Ege Bölge toplantısı düzenledi. Bölge Oda/Borsa Başkanlarının istişarelerde bulunduğu toplantıya Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan katıldı.

TOBB Organizasyonunda gerçekleştirilen bölge toplantısında NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ticari hayatta yaşanan sorun ve talepleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti. Hisarcıklıoğlu, "Sizler, tüm başkanlarım, canla-başla gayret gösteriyor, üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyorsunuz. Öneriler hazırlayıp, bize aktarıyorsunuz. İşte bugün de sizlerin ileteceği her konuyu, ilgili bakanlara ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, camiamızın dertlerini bir nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

NTO Başkanı Nuri Arslan da, yaptığı açıklamada; "Dinamik bir süreçten geçiyoruz dolayısıyla her gün yeni bir konu yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Kovid 19 sürecinde üyelerimizden gelen taleplerin aktarılması sonucu İşe Devam Kredisi, Can suyu Kredisi ve Nefes Kredisi çıktı. Bu konudaki çalışmalarından ötürü başta M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra üyelerden gelen diğer talepleri de aktarmak istiyorum. İşe devam kredisinden bir kısım üyemiz yararlanmakta iken birçok üyemiz de sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamamaktadır. İşe Devam kredisinde sicil affı getirilmesi durumunda kredi kullanamayan birçok üyemiz krediye ulaşma imkanı bulacaktır. Krediden yararlanmayan birçok üyemizden gelen talepler bu yöndedir.

İç İşleri Bakanlığının genelgesi kapsamında işyerleri kapalı olan üyelerimiz zor durumdadır. Açık olan işyerlerinin ise pandemi nedeni ile kar marjları düşmüştür. Daha önce birçok mercide dile getirdiğimiz talebimizden birisi de; işyerleri, genelge kapsamında kapalı olan üyelerimiz öncelikli olmak üzere işletmelerin cirolarına göre kira yardımı yapılarak destek olunmasıdır. Yapılacak kira yardımı ile üyelerimize ait işletmelerin hayatta kalabilmesi sağlanacaktır.

450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması, ödemenin en az asgari ücrete çıkartılması suretiyle kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. 65 yaş üzeri olup işyerine gitme zorunluluğu bulunan birçok üyemiz bulunmaktadır. Bu üyelerimiz ile değerli taş ve metal ticaretiyle uğraşan kuyumcu ve sarrafların 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı uygulamasında esneklik getirilmesi, belirlenecek günlerde iş yerlerini açmalarına izin verilmesini talep ediyoruz.

Korona virüs sebebiyle devlet tarafından haziran ayına ertelenen ödemelerin yılbaşına ertelenmesi durumunda üyelerimiz, işlerini yoluna koyabilmek için hem vakit kazanacaklar hem de mali açıdan rahatlama sağlayacaklardır. Kriz sonrasında, krizin olumsuz etkilerinin daha az hissedilmesi adına bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Korona krizinden sonraki süreci de düşünerek yapılması gereken birçok konu var. Öncelikli olarak bölgemizde yatırımcılar için sanayi ve ticaret alanlarına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Bizim önerimiz, geçmişte arsa ofisinin günümüzde ise TOKİ gibi kurumlar tarafından kamulaştırmaları yapılarak sanayi parseli haline getirilip gerçek ihtiyaç sahibine yani sanayiciye cüzi bir kar marjı ile satılmasıdır. Böylelikle arazi sahibi değerinde satış yaparken sanayici de ihtiyaç duyduğu alana uygun maliyet ile kavuşmuş olacaktır. Şu an mevcut araziler uygun ödeme koşullarında iken sanayi imarına çevrildikten sonra fahiş fiyatlarla satışı yapılmakta, bu da yatırımcının yatırım yapmasını engellemektedir.

Korona virüs nedeni ile sınırların kapatılması uluslararası ticareti sekteye uğramıştır. İhracatta yaşanan bu duraklama dönemi ile üyelerimizin ihraç edecekleri ürünleri ellerinde kalmış, hatta gıda sektöründe büyük oranlarda çürümeler olduğu için ihracatçı üyelerimiz maddi kayıplar yaşamıştır. Bunun yanı sıra lojistik anlamda da ihraç ürünlerini, yolcu uçaklarının olmaması nedeniyle kargo uçakları ile ulaştırmış, bu da maliyetlerini yükseltmiştir. İhracatçı üyelerimizin ihraç mallarında yapılan kısıtlamalardan dolayı yaşadıkları sıkıntılar konusunda destek olunmasını, sınır kapılarında yaşadıkların sorunlara çözüm bulunarak iyileştirmeler yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Konu ile ilgili notunu alan Hisarcıklıoğlu, söz konusu taleplerin değerlendirileceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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