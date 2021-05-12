Norveç, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Norveç, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Norveç, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Norveç, Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını tamamen durdurduğunu ve Johnson & Johnson aşısının ise yalnızca gönüllülere uygulanacağını duyurdu.

Norveç, Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını tamamen durdurduğunu ve Johnson & Johnson aşısının ise yalnızca gönüllülere uygulanacağını duyurdu.

Norveç hükümeti, kan pıhtılaşması ile gündem olan ve Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına ilişkin kararını verdi. Oxford-AstraZeneca aşısının nadir kan pıhtılaşması yan etkileri nedeniyle aşılama programından çıkarılacağı ve kullanımı askıya alınan Johnson & Johnson aşısının yalnızca gönüllülere uygulanacağı duyuruldu. Norveç Başbakanı Erna Solberg düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kararın her iki aşının nadir ancak ciddi yan etkileri göz önünde bulundurularak alındığını söyledi.

Daha önce Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını ulusal aşılama programından tamamen çıkaran Danimarka'dan sonra Norveç, aşının kullanımını durduran ikinci Kuzey Avrupa ülkesi oldu. Başbakan Erna Solberg, şu ana kadar ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın aşısının Norveç'te kullanılmadığını ancak ülkenin halihazırda almış olduğu dozların gönüllülere uygulanabileceğini söyledi. Solberg, "Enfeksiyonlar artarsa veya diğer aşı üreticilerinden teslimatlarda başarısızlık olursa kullanabileceğimiz yedek stoklar oluşturmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Norveç'te Mart ortasına kadar uygulanan yaklaşık 135 bin AstraZeneca aşısından, genellikle genç ve sağlıklı insanlarda, dördü ölümcül olmak üzere sekiz şiddetli kan pıhtılaşması vakası bildirildi.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü, aşının faydalarının risklerden daha ağır bastığını savunarak aşıların kullanılmasını tavsiye etmişti.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor."
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Diego Ali Koç Serdar Aziz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Norveç, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 22:28:12. #1.16#

title