: Nogay Türkleri'nin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova'nın adı Yalova'da bir caddeye verildi

24.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:45

Nogay Türkleri'nin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova'nın adı, doğumunun 70'inci yılı dolayısıyla Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir caddeye verildi.

İlçedeki bir düğün salonunda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Çiftlikköy Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen anma programı, Temirbulatova'nın hayatının anlatılmasıyla başladı.

Şairin seçme eserlerinin 12 dilde derlendiği "Yiğitlerin Destanıyım" adlı kitabının tanıtımının da yapıldığı programda konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, gerek üye ülkelerde gerekse dünyanın önemli kültür ve sanat merkezlerinde pek çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Büyük bir kültür birikimine sahip olan Türk toplumlarının; kadim kültürünün oluşumu, gelişmesi ve zenginleşmesine katkı sağlayan önemli şahsiyetler yetiştirdiğini belirten Kaseinov, şöyle devam etti:

"Kültürümüzün mihenk taşları kabul edilen bu değerli şahsiyetler toplumlara yön vermiş, halkların bilimsel, kültürel ve manevi gelişimine büyük katkı sağlayan çalışmalar yapmıştır. İşte bu büyük şahsiyetlerden biri de Nogay Türkleri'nin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova'dır. Öz dilinde şiirlerini yazan Kadriya'nın temel konuları aşk, vatan, anne, bozkır, Nogay halkı ve Nogay ili olmuştur. Onun kaleme aldığı şiirler o kadar akıcı bir dille yazılmış ki okurken bile sanki sonsuz bozkırlardan Nogay ezgilerinin hoş avazı duyulur. Onun şiirlerine çok sayıda güzel müzikler bestelenmesi ve yıllar geçmesine rağmen hala sanatçıların ve halkın dilinden düşmemesi tesadüfi değildir. Şiirleri ile ebediyete kavuşan Kadriya Temirbulatova, genç yaşlarında feci şekilde hayatını kaybetse de kısa ömründe Nogay edebi dilinin gelişmesine büyük hizmetlerle katkı sağlayabilmiş, onu daha da zenginleştirmiştir."

"Nogay Türk şiirine damgasını vurmuştur"

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da Temirbulatova'nın, kısa ömründe yıldız gibi parlayan unutulmaz bir isim olduğunu vurguladı.

Şairin edebi kişiliğine değinen Silpagar, "Şiirlerinde de görüldüğü üzere yurduna, halkına, dinine, diline sevgisini korkmadan dile getirmiştir. Bu cesaretinin bedelini genç yaşında canıyla ödemiştir. Bir Nogay Türk kadını olarak yazdığı şiirlerle yeni ufuklar açmış, Nogay Türk şiirine damgasını vurmuştur." dedi.

Daha sonra bazı Türk, Kazak, Kırgız, Azeri, Kumuk, Başkurt ve Rus şairler, Temirbulatova'nın eserlerini kendi dillerinde okudu.

Yöresel halk oyunu gösterisi, ozanların türkülerini seslendirmesi ve Kadriya Temirbulatova Caddesi'nin açılışıyla program sona erdi.

Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin temsilcisi Sabirat Abubekirova ve devlet sanatçısı Ordinaryus Profesör Koşali Zarmanbetov, Türk dünyası şairleri, ozanlar, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu