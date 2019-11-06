Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Vali Yerlikaya'ya ziyaret

06.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:58

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a giden Belediye Başkanı Sarı, Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Yerlikaya, Başkan Sarı'ya teşekkür etti.

Sarı da Gaziantep'te de Valilik görevinde bulunan Yerlikaya'nın gazi şehre büyük hizmetlerde bulunduğuna değinerek, konukseverliği için teşekkür etti.

Kaynak: AA