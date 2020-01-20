Nilüfer'de su kesintisi

20.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:47

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.



BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile Atatürk Kent Ormanı arasında kalan bölge ve civarında 21.01.2020 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA