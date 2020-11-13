Niksar'da camiler dezenfekte edildi
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Niksar'da camiler dezenfekte edildi

13.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:06
Niksar'da camiler dezenfekte edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Niksar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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