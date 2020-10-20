Nikah günü uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı
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Nikah günü uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

20.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:21
Nikah günü uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

AYDIN'da, uyuşturucuyla yakalanan İlker Ö. gözaltına alındı.

AYDIN'da, uyuşturucuyla yakalanan İlker Ö. gözaltına alındı. Tutuklanan İlker Ö.'nün, bugün nikahının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığını öğrendiği İlker Ö.'yü takibe aldı. Polisin takibini fark eden şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Polisin bir süre sonra durdurduğu otomobildeki İlker Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobilde bir damatlık da bulundu. İlker Ö.'nün bugün nikah masasına oturacğı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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