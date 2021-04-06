Nijerya'nın İmo eyaletinde bir cezaevine daha düzenlenen saldırıda çok sayıda mahkum firar etti

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiği bildirildi.