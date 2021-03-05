Nijerya Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası başladı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına başlandı.

Başkent Abuja'daki Devlet Hastanesinde düzenlenen Kovid-19 aşı kampanyası açılışına Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, dini liderler, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Ehanire, burada yaptığı konuşmada, hükümetin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) aldığı 4 milyona yakın doz aşısıyla bugünden itibaren aşı kampanyası başlattığını belirtti.

Kovid-19'la mücadelede ön safta olan sağlık çalışanlarının ilk olarak aşılanacağını belirten Ehanire, yarın da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve ailesinin aşı olacağını söyledi.

Hedef 112 milyon kişi

Nijerya Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Abdulaziz Mashi Abdullahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı kampanyanın 4 aşama olarak yapılacağını belirterek "İlk olarak sağlık çalışanlarıyla başladı. Bundan sonra sırasıyla yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar, hükümet yetkilileri ve diğer vatandaşlara aşı uygulanacak." dedi.

Hamile kadınlara ve 18 yaş altı kişilere aşı yapılmayacağını kaydeden Abdullahi, sene sonuna kadar 112 milyon vatandaşın aşılanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Abdullahi, COVAX dışında başka aşıların siparişinin verildiğini ve yakında teslim alınacağını söyledi.

Hemşire Eragbai Faith, Kovid-19 aşısı olmaktan mutluluk duyduğunu, aşının korkutucu olmadığını kaydederek sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Faith, son olarak vatandaşları sahte Kovid-19 aşılarından uzak durmaları uyarısında bulundu.

Nijerya, 2 Mart'ta COVAX'tan 3 milyon 924 AstraZeneca/Oxford aşısı teslim almıştı.

Ülkede 157 bin 671 Kovid-19 vakası görüldü, 1951 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu