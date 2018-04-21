Nijerya Hükümeti Boko Haram'ı Bitirmekte Kararlı

Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda ve Çad Gölü Havzası'nda etkin olan Boko Haram terör örgütünü yok etmek için yeni bir operasyon başlattı.

Ordu Eğitim ve Operasyon Şefi Tümgeneral David Ahmadu, yaptığı açıklamada, örgütün yoğun olarak faaliyet gösterdiği Borno eyaleti ve Çad Gölü Havzası'nda yeni bir operasyon başlatıldığını belirtti.

Ahmadu, 4 ay sürmesi planlanan operasyon kapsamında Borno eyaletinde 6 tugayın ve diğer askeri güçlerin konuşlandırıldığını duyurdu.

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki operasyonun taktik, teknik ve prosedürlerinin değiştirilmesini uygun gördüğünü aktaran Ahmadu, "Buna göre, 2018'deki Nijerya Ordu Günü kutlamaları çerçevesinde kuzeydoğu bölgelerinde operasyon başlatıldı." ifadesini kullandı.

Ahmadu, operasyonla Çad Gölü Havzası'nda bulunan örgütün üyelerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Boko Haram'ın kamplarının yok edileceği ve örgütün elindeki sivillerin de kurtarılmasının kolaylaştırılacağı bilgisini paylaşan Ahmadu açıklamasında, "Bu operasyonun amacı, örgütün üyelerini tamamen yok etmektir. Ayrıca, bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.