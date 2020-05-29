Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 bine yaklaştı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 bine yaklaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 182 artarak 8 bin 915'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 259'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 2 bin 592 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA