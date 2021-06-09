Nijerya'da ilk akıllı telefon üretildi
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Nijerya'da ilk akıllı telefon üretildi

Nijerya'da ilk akıllı telefon üretildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Ekonomi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, halkın teknolojiye ekonomik açıdan daha kolay erişmesi için ilk akıllı telefon üretildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, halkın teknolojiye ekonomik açıdan daha kolay erişmesi için ilk akıllı telefon üretildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo, ülkede üretilen ilk akıllı telefonu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye sundu.

Bakan Adebayo, "ITF Mobile" adı verilen telefonun Elektrik/Elektronik Teknolojisi Departmanının başlattığı Model Becerileri Eğitim Projesi'nin bir parçası olduğunu belirtti.

Telefonun yerel bileşenler kullanılarak üretildiğini anlatan Adebayo, proje kapsamında 12 farklı cep telefonu üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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