Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı. Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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