Nijerya ağustosta 29 milyon doz Johnson and Johnson aşısı alacak

Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ağustosta Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 29 milyon doz teslim alacak.

Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ağustosta Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 29 milyon doz teslim alacak.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, federal hükümetin satın aldığı 29 milyon doz J&J aşısının ağustosta ülkeye teslim edileceğini belirtti.

Ehanire, kısmen göçebe nüfusu, insanları takip etme ve ikinci dozu ayarlama konusundaki zayıf sistemleri göz önüne alındığında, tek doz aşının Nijerya için "avantajlı" olacağını söyledi.

Nijerya'nın ayrıca 4 milyon doz Moderna, 700 bin doz AstraZeneca ve belirsiz miktarda Pfizer ve Sinopharm aşıları beklediğini kaydeden Ehanire, "Bunların hepsini üçüncü çeyrekte bekliyoruz." dedi.

Ehanire, ülkede Delta varyantının yayılması nedeniyle Kovid-19 vakaların arttığına dikkati çekerek, on 24 saat içinde çoğu Lagos ve Akwa Ibom eyaletlerinde 216 kişinin testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 171 bin 324 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 798'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 134 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu