Nijerya ağustosta 29 milyon doz Johnson and Johnson aşısı alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya ağustosta 29 milyon doz Johnson and Johnson aşısı alacak

Nijerya ağustosta 29 milyon doz Johnson and Johnson aşısı alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ağustosta Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 29 milyon doz teslim alacak.

Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ağustosta Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 29 milyon doz teslim alacak.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, federal hükümetin satın aldığı 29 milyon doz J&J aşısının ağustosta ülkeye teslim edileceğini belirtti.

Ehanire, kısmen göçebe nüfusu, insanları takip etme ve ikinci dozu ayarlama konusundaki zayıf sistemleri göz önüne alındığında, tek doz aşının Nijerya için "avantajlı" olacağını söyledi.

Nijerya'nın ayrıca 4 milyon doz Moderna, 700 bin doz AstraZeneca ve belirsiz miktarda Pfizer ve Sinopharm aşıları beklediğini kaydeden Ehanire, "Bunların hepsini üçüncü çeyrekte bekliyoruz." dedi.

Ehanire, ülkede Delta varyantının yayılması nedeniyle Kovid-19 vakaların arttığına dikkati çekerek, on 24 saat içinde çoğu Lagos ve Akwa Ibom eyaletlerinde 216 kişinin testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 171 bin 324 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 798'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 134 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hande Yener Fatma Girik Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya ağustosta 29 milyon doz Johnson and Johnson aşısı alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:49:12. #1.14#

title