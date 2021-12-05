Son dakika haberi | Nijer'de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı: 108 ölü
Edinilen son dakika haberine göre Nijer'in Tillaberi bölgesinde yer alan G5 Sahel Gücü'ne ait Fianto karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Nijer'in Tillaberi bölgesinde yer alan G5 Sahel Gücü'ne ait Fianto karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Afrika'nın Sahel bölgesinde 2017'de Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne ait karargaha Nijer'de silahlı saldırı düzenlendi. Tillaberi bölgesinde yer alan Fianto karargahına kimliği
belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan etkisiz hale getirildi. Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü El-Kaide ve DEAŞ'a bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.
(İHA)
Son dakika haberleri! Nijer'de, G5 Sahel Gücü karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker öldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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