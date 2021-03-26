Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı
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Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı

A Milli Takım'ın İspanya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı.

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A Milli Takım'ın İspanya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı.

A Milli Takım'ın İspanya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen doğum günü kutlamasına TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli futbolcular katıldı. Sürpriz kutlama için mutluluğunu ifade eden ve teşekkür eden Başkan Özdemir, teknik heyet ile futbolculara Norveç maçında başarı diledi.

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Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı
Nihat Özdemir'in doğum günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:21:36. #1.14#
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