Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Niğde'de şehir dışından uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
05.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:18
Niğde'de şehir dışından uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA