Nİğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Nİğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Nİğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada sigara şeklinde sarılmış 80 kubar esrar, 2 cam aparat, uyuşturucu içmek için kullanılan 4 kova ve alüminyum folyo, pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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