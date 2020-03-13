Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı
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Çiftlik, Bozköy, Niğde, Güncel

Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

13.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:34
Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde Nazlı (24), Hakan (29) ve 4 aylık Selin Doğruer ile merkez Orhanlı beldesinde Derya (32), Yaşar (33), Yusuf (7) ve Barış Polat (9) evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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