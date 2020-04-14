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Neymar, Mucize, Spor

Neymar'dan "7. Koğuştaki Mucize" paylaşımı: "Çocuk gibi ağladım"

Brezilyalı futbolcu Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti.

14.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:42
Neymar'dan

Brezilyalı futbolcu Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti.

Instagram hesabından "7. Koğuştaki Mucize" filminin fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yıldız oyuncu, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." yorumunu yaptı.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu.

Kaynak: AA

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