New York'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

NEW ABD'nin New York kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye ve Ortadoğu ülkelerindeki darbeler ve etkileri tartışıldı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde New York'taki Türk ve Müslüman sivil toplum örgütlerinin katılımıyla panel düzenlendi.

"Ortadoğu'da Demokrasilerin Yıkılışı" başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan Türk iş insanı Murat Güzel, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ABD'nin yeterince tepki vermemesini eleştirerek, "ABD'nin bu tutumu ülkenin kurucu babalarının prensiplerine aykırıydı, bu tavrı dünyadaki imajını sarstı." diye konuştu.

Panele Türkiye'den konuşmacı olarak katılan 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Muaz Ergezen de son 12 yılda Türkiye'de üç darbe girişimi olduğunu söyledi.

Ergezen, "Bugün 15 Temmuz darbe girişimini kimin yaptığı konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bütün bilgilere sahibiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün tehdit ve baskılarla ülkede bir hegemonya oluşturmaya çalıştığını anlatan Ergezen, kendi içinde gizli bir hiyerarşi ve kodlaması bulunan örgütün başta ülkedeki polis ve asker olmak üzere devletin tüm organlarına sirayet etmeye çalıştığını aktardı.

Ergezen, darbe sonrası FETÖ'cülerle mücadelede Batı'nın eleştirilerine yönelik bir soru üzerine, "Bütün egemen ülkeler gibi biz de kendi egemenliğimiz için mücadele ediyoruz ama Batı, kendini gezegenler içinde dünya, geriye kalan ülkeleri de ay gibi görüyor. Biz ne zaman kendi bağımsızlığımızda ilerleme kaydediyoruz, demokrasimizi sorgulamaya başlıyor." dedi.

Panele katılan diğer konuşmacılar da bölgedeki Mısır ve Sudan örnekleri üzerinden darbeleri ve demokrasiye etkileri tartıştı.

Kaynak: AA